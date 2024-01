Dal 1 febbraio servizio navetta a Collinaia e potenziamento a La Cigna-Sorgenti

Cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per consultare gli orari. Linea La Cigna-Sorgenti (capolinea Stazione) potenziata con 3 corse per un totale di 18 di cui 8 per Sorgenti. Due corse per la nuova linea Collinaia

Fino al 31 maggio i cittadini dei due quartieri potranno usufruire dei taxi-navetta, in grado di trasportare fino a 8 passeggeri, pagando il consueto biglietto dell'autobus (che verrà obliterato manualmente dal tassista) o con l'abbonamento At

Grazie ad un finanziamento di 300mila euro da parte della Regione Toscana, prende il via dal 1 febbraio al 31 maggio il nuovo servizio di taxi-navetta per il quartiere Collinaia a cui si aggiunge, sempre dal 1 febbraio, il potenziamento delle corse nel quartiere La Cigna-Sorgenti. I cittadini potranno salire a bordo dei taxi, in grado di trasportare fino a 8 passeggeri, con il consueto biglietto (che verrà obliterato manualmente dal tassista) o con l’abbonamento dell’autobus At.

Per quanto riguarda la linea La Cigna-Sorgenti, con capolinea Stazione, il potenziamento prevede 3 corse in più per un totale di 18 (ultima partenza alle 19). Di queste 18, 8 avranno un percorso nuovo che interesserà Le Sorgenti. Per quanto riguarda Collinaia vengono introdotte due corse (andata-ritorno): partenza alle 9 da via Curiel/via Del Pino e ritorno alle 11.30 da via Cogorano. “Il progetto – spiega l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – che abbiamo messo su riflettendo sul principio di sostenibilità economica. Ci sono alcune zone dove far circolare un autobus di 12 metri per far salire 2 o 3 persone non aveva alcun senso. Se in futuro ci accorgeremo che i taxi saranno troppo pieni faremo un ulteriore upgrade. Per quanto riguarda Collinaia volevamo venire incontro a tutti quei cittadini che hanno la necessità di svolgere alcune commissioni in città, evitando loro di fare il giro lungo del mare, con più mezzi da prendere. Un percorso ideale, ad esempio, per fare la spesa al mercato. Si tratta di una sperimentazione, con il tempo cercheremo di approfondire e migliorare dove e se ce ne sarà bisogno ”. “In città – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – c’erano delle zone effettivamente meno servite dal trasporto pubblico, questo perché la richiesta non era altissima. Gli abitanti di questi quartieri hanno comunque la necessità e il diritto di sfruttarlo e, dato l’elevato numero di richieste quasi personali e soprattutto da parte di persone più grandi, non potevamo esimerci dal mettere in piedi questo servizio”.

