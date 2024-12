Dal 1 gennaio il cimitero La Cigna aperto con orario continuato

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto il verbale di consegna ad Aamps, da parte del Comune di Livorno, della Gestione dei Servizi Cimiteriali, in base allo schema di convenzione per l’affidamento in house approvato dal Consiglio Comunale con delibera 145 del 30/10/2024 e alla successiva determina della Dirigente del Settore Anagrafe Demografico e Servizi Cimiteriali che affida ad Aamps per 5 anni la gestione dei plessi cimiteriali comunali “La Cigna” e di Antignano. Con la nuova gestione si rende possibile una rimodulazione degli orari che prevede, a vantaggio dei visitatori, l’orario continuato presso il Cimitero “La Cigna” (Lupi) di via don Aldo Mei, senza alcuna interruzione pomeridiana. Non sarà quindi più effettuata la chiusura intermedia all’ora di pranzo, dalle ore 12.15 alle ore 14.30. Ecco i nuovi orari dei due cimiteri comunali che, con ordinanza del sindaco Salvetti, entrano in vigore da mercoledì 1° gennaio:

Cimitero La Cigna

Aperto ai visitatori dal lunedì alla domenica con:

orario ordinario (dal 16 settembre al 14 maggio) che prevede l’apertura continuata dalle ore 8 alle ore 17.15;

orario estivo (dal 15 maggio al 15 settembre) che prevede l’apertura continuata dalle ore 8 alle ore 18.15.

Sia con l’orario ordinario sia con quello estivo, durante la fascia di apertura compresa tra le 12.15 e le 14.30 il servizio di Front Office del Cimitero La Cigna garantirà l’attività solo nei confronti delle imprese funebri.

Cimitero di Antignano

Aperto ai visitatori dal lunedì alla domenica con esclusione del giovedì, giorno di chiusura del cimitero, con:

orario ordinario (dal 16 settembre al 14 maggio) mattino ore 8-12.15 pomeriggio ore 14.30–17.15;

orario estivo (dal 15 maggio al 15 settembre) mattino ore 8-12.15 pomeriggio ore 15.30–18.15.

Il servizio di custodia sarà garantito durante tutto l’orario di apertura.

Condividi:

Riproduzione riservata ©