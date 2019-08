Chiude la viabilità provvisoria in via Quaglierini

Dalle 8 del 1° settembre verrà chiusa in via definitiva, allo svincolo Fi.Pi.Li. di via Ettore Quaglierini in direzione Tirrenia, la viabilità provvisoria (by pass)

Dalle 8 del 1° settembre verrà chiusa in via definitiva, allo svincolo Fi.Pi.Li. di via Ettore Quaglierini in direzione Tirrenia, la viabilità provvisoria (by pass) riservata al traffico veicolare di auto, cicli e motocicli provenienti da Firenze, attivata tra il 1° luglio e il 31 agosto. Sul posto verrà ripristinata la normale disciplina di traffico di cantiere vigente al 30 giugno 2019 che verrà segnalata con la opportuna segnaletica di avviso e

preavviso.