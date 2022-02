Dal 10 febbraio lavori di asfaltatura in via Roma

ASA comunica che alle ore 8 di giovedì 10 febbraio inizierà in procedura d’urgenza e in accordo con l’amministrazione comunale l’intervento di bitumazione in via Roma. I lavori prevedono il ripristino definitivo del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale del tratto di strada interessato dagli interventi effettuati sulla rete idrica negli ultimi mesi. L’intervento, salvo imprevisti, terminerà entro 16 febbraio.