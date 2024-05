Dal 27 al 31 maggio nuova apertura del Cisternone

Esauriti tutti i posti disponibili dal 13 al 17 maggio. Visto il grandissimo interesse da parte dei cittadini, Asa e Comune hanno quindi deciso di programmare un'altra apertura dal 27 al 31 maggio, dalle ore 15 alle ore 20. Prenotazione della visita gratuita, a cura di coop. Itinera, dal 20 maggio

Tutti i posti disponibili per visitare il Cisternone dal 13 al 17 maggio sono esauriti. Visto il grandissimo interesse da parte dei cittadini, Asa, in accordo col Comune di Livorno, ha deciso di programmare dal 27 al 31 maggio, dalle ore 15 alle ore 20, un’altra apertura della Gran Conserva del Poccianti. Queste aperture straordinarie al pubblico sono rese possibili grazie a una serie di interventi sull’acquedotto cittadino. I lavori sono iniziati nel 2016 con il graduale potenziamento delle reti di adduzione, mentre sui serbatoi i lavori, che hanno avuto una durata complessiva di circa due anni e che si sono svolti in fasi diverse, hanno preso il via nel 2020. Dal 20 maggio sarà di nuovo possibile prenotare le visite (gratuite) a cura di coop. Itinera. Modalità di prenotazione:

– autonomamente e rapidamente tramite Sito web www.eventbrite.it oppure dalla app, digitando Cisternone, Località: Livorno;

– in alternativa, telefonando per supporto alla prenotazione su eventbrite dal 20 al 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, al numero 0586 89 45 63.

