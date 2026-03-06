Dal 9 marzo il voto del Video Contest del progetto Mobilità Sicura

Il concorso mette in palio due premi del valore economico, in beni o servizi, di 800 euro cadauno. Il primo andrà al video più votato su Youtube, mentre il secondo premio sarà assegnato da una giuria tecnica nominata dalla Provincia

Lunedi 9 marzo prende il via Video Contest 2026 del progetto Mobilità Sicura. A partire dalle ore 18 si potranno votare i video realizzati dalle scuole che hanno aderito al progetto “Guidare di notte aumenta il rischio, (tu) aumenta l’attenzione”, sul tema dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droghe. Tutti i lavori saranno pubblicati nell’apposito canale della piattaforma YouTube al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/@contestmobilitasicuralivorno dove si potrà esprimere il proprio voto apponendo il “Mi Piace” sul video preferito. Il voto si chiuderà entro le ore 23.59 di giovedi 12 marzo.

Il concorso mette in palio due premi del valore economico, in beni o servizi, di 800 euro cadauno. Il primo andrà al video più votato su Youtube, mentre il secondo premio sarà assegnato da una giuria tecnica, nominata dalla Provincia, composta da rappresentanti istituzionali, esperti di comunicazione e operatori della sicurezza stradale. Lunedi 16 marzo, con inizio alle 9.30, agli Hangar Creativi di Livorno (via Carlo Meyer, 65), si svolgerà l’evento di chiusura del progetto, nel corso del quale saranno proiettati tutti i lavori presentati in concorso e saranno premiati i due video vincitori. Il progetto Mobilità Sicura è promosso dall’Amministrazione Provinciale e finanziato dall’Unione delle Province Italiane con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche Antidroga a valere sul “Fondo per l’incidentalità notturna”. Le scuole che hanno partecipato alle attività formative sono: ITCG Cerboni e ISIS Foresi–Brignetti di Portoferraio, ISIS Polo–Cattaneo e Liceo Fermi di Cecina, IIS Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino, IPSIA Orlando, ISIS Niccolini Palli e Liceo Cecioni di Livorno. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato la Prefettura di Livorno, l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Comando di Polizia Stradale, il Comando prov.le dei Carabinieri, il Comando prov.le della Guardia di Finanza, la Società Volontaria di Soccorso, l’ Ufficio Locale di Esecuzione Penale (U.E.P.E.), l’Autoscuola Marradi di Livorno, l’Autoscuola Elba di Portoferraio e l’Associazione Reset Livorno.

