Dal Bilancio un tesoretto da spendere di 26 milioni. Tari, sconti e agevolazioni in arrivo

Salvetti: "Ci sarà la possibilità di azzerare la tariffa sui rifiuti per oltre 8mila famiglie con Isee sotto i 9.500 euro e di arrivare a diminuzioni sensibili che riguarderanno fino a 20mila famiglie livornesi"

Rendiconto di gestione approvato venerdì 28 aprile dal Consiglio Comunale e Tari sono stati presentati la mattina di sabato 29 aprile in conferenza stampa dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessora al Bilancio Viola Ferroni, dal direttore generale Nicola Falleni e dal dirigente Alessandro Parlanti.

Qua sotto il resoconto del sindaco (clicca qui per rivedere e ascoltare la diretta FB della conferenza stampa andata in scena sabato mattina)

“Il Bilancio è il vero motore della struttura comunale e di conseguenza la leva nell’offerta di servizi al cittadino e nel realizzare cose e progetti in città. Il Bilancio del comune di Livorno è storicamente virtuoso e capace di assicurare solidità ed opportunità ai cittadini, in questi ultimi quattro anni questa caratteristica è stata implementata e migliorata tanto che l’ultimo rendiconto ci consegna un ulteriore disponibilità finanziaria senza precedenti da investire ed impiegare su tante cose necessarie ai livornesi.

Lo svincolo di risorse e accantonamenti determinato dall’efficienza nelle riscossioni, dalla revisione puntuale della spesa e dal successo in diversi contenziosi ci permette oggi di poter avere a disposizione 25,9 milioni da spendere da subito.

Il Tesoretto – “Tutto questo, al netto di risorse pari a 140 milioni di euro impiegate nei settori del Sociale (42,2 mil.) ambiente (38,9 mil.) Istruzione (17,9 mil.), mobilità (14,5 mil.) Sicurezza (9,8 mil.) cultura (9,2 mil.) sport (5,1 mil.) Turismo (2 mil.), ci consentire di realizzare nuovi interventi strategici. Con i 25,9 milioni a disposizione, andremo a finanziare direttamente senza ricorrere a mutui (e quindi senza indebitamento del Comune), il rifacimento di via Grande e delle aree mercatali e la realizzazione del parco delle generazioni a Montenero basso.

Sulla TARI – “Andremo a fare un operazione di sconti e agevolazioni sulla Tari senza precedenti con la possibilità di azzerare la tariffa per oltre 8mila famiglie con Isee sotto i 9.500 euro e di arrivare a diminuzioni sensibili che riguarderanno fino a 20mila famiglie livornesi. Ci saranno poi interventi per quasi 2 milioni nel settore mobilità a cominciare dalla conferma della gratuità della lettera per la prima macchina, per un ulteriore milione sia nel sociale che nella scuola e sostegno per le attività culturali, turistiche e sportive per quasi 4 milioni. Va ricordato che la cifra a disposizione, come già detto, è stata messa insieme grazie al lavoro degli uffici sul fronte delle riscossioni, del contenzioso e grazie ad altri elementi di natura tecnica che hanno liberato ulteriori fondi accantonati. Solo 861 mila euro sono da imputare a risorse non spese (lo 0,47%) a conferma dell’efficienza raggiunta nella capacità di impiego delle risorse.

L’ultima annotazione va riservata ai pagamenti che il Comune ha fatto nel 2022 che ammontano a 109 milioni con tempi medi di pagamento di appena 15 giorni, un elemento che conferma il comune come soggetto capace di far muovere l’economia cittadina e le attività delle imprese”.

Condividi: