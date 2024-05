Dal lutto un gesto di solidarietà: i pasti già pronti donati ai bisognosi

Tutte le preparazioni culinarie previste per la serata sono state consegnate dai nostri rappresentanti, insieme all’Unione Comunale del PD di Livorno, ai Centri SEFA (Servizi di pronta e temporanea assistenza), affinché siano un pasto per coloro che ne hanno bisogno. Crediamo che questo gesto sia il modo più rispettoso e significativo per onorare questa giornata così dolorosa per la nostra comunità

Il Circolo PD San Jacopo – David Sassoli si unisce alla giornata di lutto della comunità democratica Toscana.

La cancellazione di tutte le iniziative del 25 maggio rappresenta una decisione comune degli organismi regionali e locali, presa a seguito alla prematura scomparsa di Massimiliano Pescini, consigliere regionale del Partito Democratico, la cui perdita ha profondamente toccato tutta la nostra comunità politica e sociale.

Massimiliano Pescini è stato un esempio di dedizione e impegno politico. La sua improvvisa scomparsa ci ha colpito nel profondo e desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

In segno di lutto e rispetto per la sua memoria, abbiamo ritenuto doveroso annullare la cena e il dibattito previsti per questa sera, aventi come tema “Autonomia differenziata e premierato”, oltre che la presentazione dei candidati in consiglio comunale del circolo, alla presenza dell’Onorevole Simona Bonafè.

Il Circolo PD San Jacopo – David Sassoli, in collaborazione con il Circolo ARCI di Sorco che aveva già iniziato i preparativi per la cena, ha deciso di trasformare questo momento di cordoglio in un gesto di solidarietà.

“Ringraziamo – fa sapere la segretaria Giulia Guarnieri per il Circolo PD San Jacopo – David Sassoli di Livorno- tutti coloro che avevano programmato di partecipare all’evento per la comprensione e il supporto”.

