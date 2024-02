“Dal sangue versato al sangue donato”, Tina Montinaro incontra le scuole superiori al Goldoni

Iniziativa organizzata dalla Questura di Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico Provinciale e dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato. Esposta all'esterno del teatro la teca con i resti dell’auto fatta esplodere il 23 maggio 1992

“Dal sangue versato al sangue donato” è il nome dell’iniziativa organizzata dalla Questura di Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico Provinciale e dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato che ha visto Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, dialogare con gli studenti delle scuole superiori. “Grazie ai ragazzi per la partecipazione – dice Montinaro – perché sono loro che devono volere il cambiamento. Rivivere quei momenti è difficile per me, ma ne sono anche molto orgogliosa. Dovete avere coraggio, non essere indifferenti, dovete fare una scelta, decidere da che parte stare. Vi auguro di avere coraggio e di camminare sempre a testa alta, perché nella vita non esiste niente di più bello”. Presenti, tra gli altri, Claudio Saltari, presidente di DonatoriNati, il questore Giuseppina Maria Rita Stellino, il prefetto Paolo D’Attilio, il responsabile dell’ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti e il sindaco Luca Salvetti. Questi gli istituti che hanno perso parte alla manifestazione: Niccolini Palli, Buonatalenti Cappellini Orlando, Enriques, Santo Spirito, Vespucci Colombo, Galileo Galilei, Mazzini, Benci/Borsi, Cerboni da Portoferraio, Carducci/Volta/Pacinotti da Piombino. Esposta all’esterno del teatro la Quarto Savona 15, ovvero la teca con i resti dell’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone che nel maggio del 1992 venne fatta esplodere per mano della mafia a bordo della quale viaggiavano, oltre al giudice e alla moglie Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©