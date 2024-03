Dal turismo outdoor agli eventi aziendali, la Costa degli Etruschi vuole essere attrattiva tutto l’anno

Castagneto. Vacanze outdoor, turismo legato all’enogastronomia e al benessere, promozione dell’arte e della cultura, attività legate al wedding e all’eventistica corporate. Questi i punti affrontati nel corso dei quattro webinar che la DMC (Destination Management Company) dell’Ambito Costa degli Etruschi ha organizzato con gli operatori turistici del territorio. Attività online a cui seguiranno, nella prima metà del mese di aprile, una serie di incontri in presenza per dare corpo a pacchetti turistici condivisi che sempre più riescano a richiamare visitatori sul territorio.

“Abbiamo avviato un percorso condiviso – spiega Maurizio Biondo del consorzio Kontiki, capofila della DMC – che è fondamentale per poter commercializzare bene i prodotti turistici. È essenziale creare una rete di imprenditori del turismo che mettano a disposizione una serie di servizi per mettere a sistema determinate esperienze e attività turistiche durante tutto l’arco dell’anno. Sono soddisfatto della partecipazione ai webinar e aspettiamo con ansia di incontrare i vari operatori per dar corpo alle proposte da promuovere alle fiere internazionali a cui saremo presenti e sui canali online fra cui la piattaforma di booking online che stiamo preparando con l’Ambito”.

Anche Marco Pavoletti, direttore dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, evidenzia l’importanza di una collaborazione sempre più serrata tra operatori turistici e DMC: “Incrementare l’offerta turistica di un territorio sotto la guida di una DMC è senza dubbio un lavoro complesso, ma è necessario. Come dimostrano vari esempi in Italia, le destinazioni turistiche costiere che hanno voluto promuovere un brand territoriale, superando il solo turismo balneare, sono passate dal lavoro di una DMC o comunque da un gruppo aggregato di operatori e T.O.. Anche per gli operatori più importanti, infatti, è necessario avere una destinazione attiva e conosciuta per superare i limiti della stagione estiva”.

Nel corso dei webinar sono emersi due settori in particolare su cui investire: proposte per attività outdoor, in particolar modo legate al biking e alle discipline del vento, e un’offerta mirata per i matrimoni e gli eventi aziendali. Ne dà conferma Valentina Praolini, responsabile vendite del Garden Toscana Resort a San Vincenzo, che sottolinea come l’eventistica corporate rappresenti davvero una buona occasione per ampliare la stagionalità: “Ho partecipato con interesse ai webinar – dice Praolini – per capire come si pensa di incrementare una serie di attività essenziali per una buona organizzazione di eventi aziendali. Ad esempio servono servizi transfer, ristoranti che possano accogliere gruppi tra 100 e 200 persone e anche fioristi strutturati. Solo così si può pensare di allungare realmente la stagionalità”.

Anche Daniele Passaro, marketing manager del gruppo Ficcanterri, sottolinea l’importanza dei webinar e dei successivi incontri tematici previsti dalla DMC Costa degli Etruschi. “Sono attività di valore che rafforzano la conoscenza e l’integrazione del contesto territoriale in cui operiamo. Uno dei vantaggi legati al lavoro dell’Ambito e della DMC è l’individuazione dei segmenti turistici da sviluppare, penso a quello legato al biking e più in generale al turismo all’aperto, e a quello legato ai matrimoni e agli eventi corporate. Credo sia essenziale un vero e proprio coordinamento per avviare campagne marketing condivise ed essere presenti in modo efficace e unitario alle fiere”.

