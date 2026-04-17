Dalla Svs all’università, Yan si laurea in Logistica con una tesi sul trasporto organi

Yan ha discusso una tesi sulla logistica sanitaria nell’era dell’Industria 4.0 e la commissione ne ha sottolineato l’attualità e l’importanza. La presidente Bolognesi: "Orgogliosa di vedere i giovani appassionarsi al nostro mondo e raggiungere i propri obiettivi negli studi. Mi sono commossa". "Grazie per essere una vera palestra di vita. Fiero di costruire il mio futuro insieme a voi"

Un percorso che intreccia studio, volontariato e lavoro sul campo. Yan Carlos Filippelli, si è laureato il 16 aprile in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, corso dell’Università di Pisa con sede a Villa Letizia a Livorno, ottenendo la votazione di 91 su 110. Autista volontario di secondo livello, Filippelli ha progressivamente ampliato il proprio impegno all’interno dell’associazione fino a lavorare anche per Svs Gestione e Servizi, dove ha svolto il tirocinio iniziale, come autista nel delicato trasporto di sangue e organi. Un’esperienza che ha inciso in modo determinante anche sul percorso universitario. La tesi, dal titolo “Logistica sanitaria nell’era dell’Industria 4.0: miglioramento del processo di trasporto organi e valutazione del potenziale di tecnologie emergenti”, nasce proprio dall’attività svolta durante il tirocinio. “Ho scoperto quanto sia importante e ho deciso di approfondirlo nel mio lavoro di laurea”. L’elaborato ha colpito positivamente anche la commissione: “Mi hanno sottolineato come si tratti di un tema delicato ma estremamente attuale”. Alla discussione era presente anche la presidente della Svs Marida Bolognesi: “Le mie congratulazioni a Yan. Mi ha portato la tesi con una dedica alla Svs bellissima. Mi fa sentire orgogliosa sapere che ragazzi e ragazze si appassionano a noi e che chi ce la fa, gettando il cuore oltre l’ostacolo, riesce ad avere la propria soddisfazione anche negli studi. Era commosso lui e lo ero anch’io. Un pezzettino di questa crescita voglio pensare che venga anche dal lavoro che Svs fa con il volontariato”. Nei ringraziamenti, Filippelli ha voluto sottolineare il sostegno ricevuto lungo tutto il percorso: “Oltre alla presidente e a Cinirio, ringrazio tutto il personale di Svs Gestione e Servizi, i miei genitori, mia sorella, Fabrizio Filippelli, Cristina Cerrai, Camilla Filippelli e Alessia Giorgi, che mi hanno sempre sostenuto in questo percorso. È grazie a tutti loro se sono arrivato fin qui”. Un pensiero speciale è stato infine dedicato all’associazione: “Grazie a questa realtà per essere un pilastro fondamentale nella crescita di noi giovani. Vi sono riconoscente per le preziose opportunità che mi avete offerto. Grazie per essere una vera palestra di vita, che valorizza l’impegno e l’aiuto verso il prossimo sopra ogni cosa. Fiero di costruire il mio futuro insieme a voi”.

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