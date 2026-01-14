Dalla tazzina alla vetta: Luca Mosconi tra i 10 migliori baristi d’Italia

Uno dei due titolari del locale di piazza Attias, Coffe Square 33, entra tra i migliori baristi italiani nel concorso nazionale promosso da Bargiornale. Secondo anno di partecipazione, nono posto finale e un obiettivo chiaro: portare qualità e cultura del caffè in città

di Giacomo Niccolini

È un traguardo che profuma di passione, studio e tazzine curate al millimetro. Luca Mosconi, titolare del Coffee Square 33 di piazza Attias insieme al socio Stefano Trichilo, è entrato nella top 10 dei baristi dell’anno in Italia, conquistando il nono posto nel concorso promosso da Bargiornale, storica rivista di settore che ogni anno premia le eccellenze del mondo del bar.

“E’ stata una bellissima esperienza, davvero motivazionale – racconta Luca a QuiLivorno.it – Ti spinge a fare sempre di più, ma soprattutto ti dà la possibilità di raccontare il tuo obiettivo: portare qualità e cultura nel mondo del caffè”.

Il concorso è partito a ottobre e ha coinvolto inizialmente trenta professionisti selezionati. La classifica finale è stata decisa per l’80% da una giuria di qualità composta da esperti del settore e per il 20% dal voto del pubblico sui social. “L’anno scorso non ero rientrato nei primi dieci, quest’anno sì, ed è stata davvero una bella soddisfazione. È il secondo anno che partecipo e questo risultato ha un valore enorme», spiega Mosconi.

La premiazione si è svolta a Milano lunedì 12 gennaio, all’interno dello storico locale Alcatraz, durante una manifestazione che Luca definisce “bellissima sotto tutti i punti di vista”. La giuria ha valutato il lavoro svolto durante l’anno, le scelte professionali e il percorso di crescita. “Penso abbiano premiato soprattutto lo sviluppo che abbiamo fatto con gli specialty“, spiega Mosconi.

Ma cosa sono gli specialty coffee? “Sono caffè 100% arabica di alta qualità – racconta Luca – con una vera e propria carta d’identità: provenienza, altitudine, lavorazione. Ogni caffè ha una sua ricetta di estrazione, studiata sul peso, sul tempo e sulla resa in tazza per esaltarlo al massimo».

Al Coffee Square 33 non si va solo a “bere un caffè”. Si va a viverlo. “Accompagniamo il cliente nella degustazione: acqua prima dell’espresso, doppia estrazione, spiegazione delle note aromatiche, tre step di assaggio in base alla temperatura. Non è bevo e scappo perché mi serve caffeina, ma prenditi il tuo tempo e degusta”.

Il locale, aperto nel 2016, festeggia proprio quest’anno i dieci anni di attività. “Questo risultato è un bellissimo regalo per il decennale”, sorride Luca. E guarda già avanti: corsi di degustazione, avvicinamento al mondo specialty e un’idea chiara in testa. “Vogliamo cambiare la visione: meno zucchero, meno fretta, più qualità. Come dice Maurizio Valli di Bugan, con cui collaboriamo: No sugar in my coffee”.

Non è solo una questione di gusto, ma anche di salute. “Il caffè buono, selezionato e tostato bene, fa meglio anche all’organismo. Un po’ come il vino: se è buono, lo bevi diversamente “.

Il nono posto in Italia non è un punto di arrivo, ma una spinta a fare meglio. “Questa esperienza è stata un’opportunità per parlare ancora di più dei nostri progetti. L’obiettivo è continuare in questa direzione e migliorarci”.

E da piazza Attias, tra una tazzina e una spiegazione sulle note aromatiche, Livorno continua a farsi spazio nel grande mondo del caffè di qualità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©