Dall’America a Livorno, Michele Maurogordato visita i luoghi della famiglia

Foto tratta dalla pagina Fb di Reset

Un viaggio alla riscoperta delle proprie origini per il discendente della storica famiglia greca tornato in città per visitare il cimitero greco-ortodosso, Palazzo Maurogordato, Villa Maurogordato, Villa Rodocanacchi e la Cappella di Scafurno. Nominato socio onorario di Reset e del Borgo dei Greci. Reset: "I nostri più vivi ringraziamenti per l'inaspettata visita"

Un viaggio alla riscoperta delle proprie origini, tra emozione, memoria e storia. È quello compiuto da Michele Maurogordato, discendente della storica famiglia greca che ha lasciato un’impronta profonda nello sviluppo di Livorno, tornato in città dagli Stati Uniti, dove oggi vive. A raccontare questa visita è stato il presidente dell’associazione Reset, Giuseppe Pera, che ha definito l’incontro “una storia incredibile“. Accompagnato dal presidente dell’associazione Borgo dei Greci, Umberto Cini, Michele Maurogordato ha visitato il Cimitero greco-ortodosso di via Mastacchi, dove riposano i suoi trisavoli delle famiglie Maurogordato e Rodocanacchi, per poi raggiungere Palazzo Maurogordato e altri luoghi simbolo legati alla presenza della comunità greca a Livorno.

Il giorno successivo la visita è proseguita a Monterotondo, dove ha potuto ammirare Villa Maurogordato, Villa Rodocanacchi e la Cappella di Scafurno, luoghi che negli ultimi anni sono stati al centro di importanti attività di recupero e valorizzazione portate avanti anche grazie all’impegno dei volontari di Reset. Ad accompagnare il viaggio anche un oggetto dal forte valore simbolico. Nella sua abitazione americana, infatti, Michele Maurogordato conserva un grande dipinto ereditato dalla famiglia che raffigura Villa Rodocanacchi com’era alla fine dell’Ottocento, prima della trasformazione in ospedale. Un’immagine che, spiegano da Reset, rende evidente il confronto con l’aspetto attuale della villa. Particolare anche l’anello che Michele porta al dito, impreziosito dallo stemma della famiglia Maurogordato: due leoni che proteggono una fenice che rinasce dalle fiamme, lo stesso simbolo ancora oggi visibile sul portone d’ingresso della serra monumentale di Villa Maurogordato. Al termine della visita, Reset e il Borgo dei Greci hanno voluto omaggiare il loro ospite consegnandogli la tessera di socio “ad honorem” delle due associazioni. A Michele Maurogordato è stato inoltre donato il volume dedicato alla Cappella di Scafurno, contenente anche l’albero genealogico delle famiglie Maurogordato e Rodocanacchi. “A Michele, che porta il nome del suo bis-bis nonno, i nostri più vivi ringraziamenti per l’inaspettata visita”, conclude il messaggio pubblicato da Reset, suggellando un ritorno alle origini che ha unito passato e presente nel segno della storia livornese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©