Fino alle 7 del 24 ottobre allerta gialla per mareggiate

L'arcobaleno inviato dal nostro lettore Roberto, che ringraziamo, subito dopo il temporale. Nelle altre foto il livello del Rio Maggiore durante il temporale e la cassa di espansione di Magrignano al “lavoro”

Per Livorno e Gorgona codice giallo per rischio mareggiate dalle 20 fino alle 7 di mercoledì 25 ottobre. Il ponte di via dell’Uliveta sul Rio Maggiore è stato chiuso e subito dopo riaperto. La cassa di espansione di Magrignano sta “lavorando”

Il nuovo bollettino del Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale, emanato alle ore 13 di martedì 24 ottobre, conferma per Livorno e Gorgona l’allerta arancione in corso per possibili temporali forti e persistenti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore fino a mezzanotte. Per Livorno e Gorgona è poi previsto il codice giallo per rischio mareggiate dalle 20 fino alle 7 di mercoledì 25 ottobre. Per quanto riguarda la situazione in città, la Protezione civile comunale sta monitorando il livello dei corsi d’acqua. Il ponte di via dell’Uliveta sul Rio Maggiore è stato chiuso e subito dopo riaperto. Potrebbe essere nuovamente chiuso nelle prossime ore visto che sono attese altre piogge. Intanto la cassa di espansione di Magrignano sta “lavorando”. Sindaco, Protezione civile e associazioni di volontariato stanno monitorando i torrenti.

Condividi: