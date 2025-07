Dani fotografa il Monviso da Castellaccio

"E' una foto che puoi scattare solo due volte l'anno e che provavo a fare da diversi anni. Distanza in linea d'aria 291,60 km. Siete liberi di crederci o no. Se volete provare ricapita il 15 maggio 2026 alle 20:36"

Andrea Dani l’ha rifatto. Dopo averlo fotografato da Valle Benedetta, ieri sera alle 20.46 ha fotografato la punta del Monviso da Castellaccio “aggiungendo” il sole tramonta: “Siete liberi di crederci o no… Fatto sta che ieri sera alle 20,46 dalla curva panoramica di Via della Porcigliana al Castellaccio (230 m. SLM – Livorno) ho fotografato il sole che tramontava dietro il Monviso, il “Re di pietra” in Piemonte (3.841 metri di altezza) distante in linea d’aria 291,60 km! Una foto che puoi scattare solo 2 volte l’anno e che ho provato a fare da diversi anni, ma trovare le condizioni meteo perfette era pressocché impossibile… tranne ieri. La pioggia del mattino e il maestrale hanno reso l’aria tersa (cosa rara a luglio), l’assenza di nuvole poi ha creato la condizione ottimale. Per pianificare lo scatto ho utilizzato il sito https://www.peakfinder.com/. Foto scattata con Canon R8 + SIGMA 150-600 a 600 mm. dati di scatto 1/4000 F11 ISO 100. Questo 2025 mi sta regalando grandi soddisfazioni. Se volete provare, ricapita il 15 maggio 2026 alle 20:36″.

Condividi:

Riproduzione riservata ©