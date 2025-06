Daniel eletto miglior portiere della Champions League

Livornese, classe 1988, Priami è il fresco vincitore del guanto di "miglior portiere della Champions League" disputata fra maggio e giugno con lo Sporting Amp Football

“Era tanto che inseguivo un trofeo individuale di questa importanza. Ne vado veramente orgoglioso anche perché l’ho ottenuto al termine di un torneo di grandi valori, che a livello collettivo ci hanno fatto crescere come squadra e famiglia. In campo siamo una famiglia, diamo tutto”. A parlare è Daniel Priami, classe 1988, che ringraziamo per la disponibilità, fresco vincitore del guanto di “miglior portiere della Champions League” disputata fra fine maggio e inizio giugno con lo Sporting Amp Football, squadra nella quale gioca da 7 anni cioè dalla sua fondazione. Si qualificavano alla competizione della European Amputee Football Federation le 8 vincitrici dei campionati nazionali in Europa. “Purtroppo abbiamo affrontato le partite con un solo cambio a disposizione. Ed essere riusciti a salire sul podio rende il tutto ancora più incredibile”. Alla fine Daniel e compagni sono arrivati terzi e Daniel ha ottenuto il riconoscimento individuale. “Dedico il premio alla mia famiglia, ai miei due bambini e alla mia compagna Alessandra che mi stanno sempre vicini”.

