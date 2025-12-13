Danneggiamenti alle barche ormeggiate al Moletto di Ardenza
Al Moletto di Ardenza, tra le 20 e le 20:30 di sabato 13 dicembre, un gruppo di ragazzi è stato sorpreso mentre saliva su alcune imbarcazioni ormeggiate danneggiandone le attrezzature e lanciandosi oggetti trovati a bordo. Alcuni di loro si sarebbero anche aggrappati alle cime di una barca a vela finendo per romperle. I danni al momento non sono ancora stati quantificati, ma sarebbero coinvolte almeno quattro o cinque barche. I soci del circolo esprimono la loro contrarietà all’accaduto.
