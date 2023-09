Dario Ballantini ha detto sì a Barbara, nozze nel borgo di Campiglia Marittima

Nella foto di Andrea Dani, che ringraziamo per la disponibilità, l'abbraccio tra i neo sposi Dario Ballantini e Barbara Biscardi

Dario Ballantini ha detto sì! E lo ha fatto nella splendida cornice del borgo medioevale di Campiglia Marittima. Accanto a lui, a giurarsi amore reciproco dopo nove anni di fidanzamento, la sua compagna romana Barbara Biscardi

Dario Ballantini ha detto sì! E lo ha fatto nella splendida cornice del borgo medioevale di Campiglia Marittima in piazza del Mercato. Accanto a lui, a giurarsi amore reciproco dopo nove anni di fidanzamento, la sua compagna romana Barbara Biscardi. Una cerimonia molto sobria e tenuta top secret fino all’ultimo momento. Così, sabato 2 settembre il “sì” davanti a una stretta cerchia di amici e familiari. Poi una cena festosa e i sorrisi che non si scorderanno mai. A immortalare tutto gli scatti del fotografo Andrea Dani ingaggiato dalla coppia con il preciso obiettivo di “rubare attimi” d’amore, nessuna posa, solo la spontaneità dei loro gesti e la verità dei loro sguardi.

Felice anche la sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, che in un post sul suo account ufficiale di Faceobook scrive: “Il primo matrimonio celebrato nel cuore del Borgo di Campiglia Marittima! Grazie a Dario Ballantini per aver scelto il nostro borgo! E speriamo che sia il primo di tanti e che sempre più coppie scelgano il nostro meraviglioso paese per uno dei giorni più importanti della loro vita”.

A Dario e alla sua splendida moglie vanno gli auguri più sinceri della redazione di QuiLivorno.it.

Condividi: