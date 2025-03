Dario Bellandi: “Ho combattuto con due costole rotte”

Dario insieme a tutti i ragazzi e le ragazze della palestra Rendoki Dojo

L'intervista post match al canale di Cage Warriors: "E' ora di andare oltre, credo di essere pronto, il mio obiettivo è questo: Ufc. Grazie alla "Curva Bellandi" e a tutti gli italiani che non erano di Livorno e che hanno fatto il tifo per me. Il palazzetto era pieno"

“A pochi giorni dal match mi sono rotto due costole ma abbiamo deciso lo stesso di accettare il match per le persone che hanno pagato il biglietto per me, per rispetto del mio avversario. Ho portato a termine 5 round per la mia città, la mia nazione, la mia famiglia, i miei amici”. E’ un passaggio dell’intervista post match rilasciata da Dario Bellandi a Cage Warriors che continua: “Sono veramente felice di aver difeso un’altra volta la cintura, stavolta in Italia a Roma. Mi sono preparato a lungo. E’ stata una grandissima battaglia, io credo di aver fatto di più. Questa cintura è qui ed è giusto che sia con me. Sono felice”. Ora il lottatore livornese del Rendoki Dojo di Massimo Rizzoli ha in testa solo una cosa, il salto di categoria: “E’ ora di andare oltre, credo di essere pronto, il mio obiettivo è questo: Ufc”. Poi a QuiLivorno.it, stamattina, ha voluto ringraziare la “Curva Bellandi”, in tutto una settantina di persone, e tutti “gli italiani che non erano di Livorno e che hanno fatto il tifo per me”.

