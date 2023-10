Darya Majidi sulla copertina di Fortune Italia

Immagine tratta dal sito wen fortuneita.com

Nel numero di ottobre, l'imprenditrice livornese è stata inserita dalla prestigiosa rivista tra le 50 donne protagoniste di un cambiamento culturale e sociale nel nostro Paese ed è stata scelta come volto della copertina

L’imprenditrice livornese Darya Majidi, ceo di Daxo Group, sulla copertina di Fortune Italia, il magazine riconosciuto da top-manager e opinion leader come una delle più autorevoli riviste del mondo. “Felice e orgogliosa di questo riconoscimento – commenta – frutto di un lavoro corale che mi vede ancora più motivata e responsabilizzata”. Il numero di ottobre, come si legge sul sito della rivista, è dedicato alle donne protagoniste di un cambiamento culturale e sociale nel nostro Paese e Majidi, tra le 50 donne presenti nella lista Most powerful women 2023, rappresenta “una imprenditrice digitale esperta in intelligenza artificiale, attivista per i diritti umani e donna 4.0 che invita le giovani ad affrontare la vita con competenza, cuore e coraggio”.

