Ddl Sicurezza, occupato temporaneamente l’ex Cinema Grande

Nella tarda mattina di sabato 19 ottobre oltre 200 manifestanti hanno forzato i cancelli e, salite le scale, hanno preso possesso dei locali. I manifestanti: "Smentiamo tutte le voci che parlano di un possibile rave all'interno dell'occupazione e rivendichiamo la forma dell'occupazione come metodo di lotta"

La manifestazione contro il Ddl Sicurezza andata in scena la mattina di sabato 19 ottobre si è conclusa con l’occupazione dell’ex Cinema Grande. Prima, spiegano dalla questura, è stato registrato anche il lancio di palloncini con vernice colorata ai danni del Palazzo del Governo. A fine mattinata poi, in seguito ad un breve comizio sotto al loggiato, oltre 200 manifestanti hanno forzato i cancelli e, salite le scale, hanno preso possesso dei locali. Preoccupazione da parte della proprietà che spiega come l’intera area “sia ancora un cantiere aperto, con attrezzature pericolose per l’incolumità dei giovani presenti nonché vi siano materiali di valore come impianti audio e impianti luci”. L’intera area è “under construction” in vista della prossima apertura di un locale-discoteca in progettazione ormai da tempo. Le intenzioni dei manifestanti sembrano essere indirizzate a far terminare l’occupazione nella giornata di domenica 20 ottobre.

Intorno alle 14,30 è arrivato un comunicato stampa alle redazioni dei giornali locali a firma Ex Caserma Occupata, Asia Usb. “In questa giornata di lotta contro il DDL 1660 abbiamo deciso di occupare, seppur solo temporaneamente l’ex Cinema Grande – si legge nella nota stampa – Lo abbiamo fatto per evidenziare come il vero degrado siano i posti lasciati vuoti. Oggi vogliamo restituire alla città uno di questi luoghi; vogliamo condividerlo con un momento assembleare nel pomeriggio, ed un momento conviviale nella serata. Smentiamo tutte le voci che parlano di un possibile rave all’interno dell’occupazione. Occupare oggi è un modo esplicito di opposizione e resistenza ad un DDL come quello che l’attuale governo si prepara a varare, nel quale viene, tra gli altri nefasti articoli, introdotto l’art.634 bis c.p. che prevede diversi tipi di reato, ma soprattutto, a differenza della norma precedente, che puniva solo chi materialmente effettuava l’occupazione, la nuova formulazione dell’articolo sanziona anche chi subentra ad occupazione già avvenuta, nonché chi coopera nell’occupazione o aiuti ad impedire il reingresso del proprietario. Come centro sociale e sindacato ASIA rivendichiamo la forma dell’occupazione come metodo di lotta finalizzato non solo a rispondere dal basso ai problemi abitativi, ma anche per creare luoghi di aggregazione e di socialità alternativi, autogestiti, dove produrre cultura in ogni sua forma. Ricordiamo gli appuntamenti di oggi: assemblea cittadina aperta alle 15 e concerti del compleanno dell’Ex Caserma Occupata. Lunga vita alle occupazioni!”.

