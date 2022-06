Decine di meduse spiaggiate a Tirrenia

Hanno cominciato a spiaggiarsi nel pomeriggio (7 in neanche un'ora) creando un minimo di apprensione tra i bagnanti con e senza figli

Mediagallery

Invasione di meduse (bianche) a Tirrenia (nella foto). Si tratta della prima invasione o una delle prime. Hanno cominciato a spiaggiarsi nel pomeriggio del 5 giugno creando un minimo di apprensione tra i bagnanti: chi per decidere se immergersi o meno, chi perché impegnato nel tenere lontano i figli dall’acqua. In un’oretta, tra le 15 e le 16, in un tratto di litorale ristretto ne sono arrivate a riva 7. Ma è bastato camminare lungo la battigia per trovarne tante altre.