Dedica d’amore imbratta da anni il ponticello di via Ganucci

Il muretto in questione dovrebbe risalire al 1600 così come la pietra che lo riveste. Stamattina una lettrice ha deciso di segnalare l'accaduto al Comune

Verosimilmente voleva che la sua lei la notasse e così ha pensato bene di scegliere uno dei ponticelli storici all’ingresso del quartiere Venezia, quello in via Ganucci. “Sabina ti amo”. Stamattina una lettrice, che ringraziamo per la disponibilità, ha scattato la foto segnalando l’accaduto al Comune perché come fanno notare diversi commenti su Facebook, la dedica è lì ormai da anni (da una ricerca fatta con Google Street View risale addirittura al 2008). Realizzato con il tipico mattone usato per le mura medicee e i ponti, il muro in questione dovrebbe risalire al 1600 così come la pietra che lo riveste. La scritta sembra sia stata fatta con il gesso e non con lo spray. Ciò, comunque, non sminuisce assolutamente il gesto compiuto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©