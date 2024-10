Dedica la tesi ad Allegri e raggiunge Livorno per provare a farsela autografare

Massimo, 23 anni: "So già cosa state pensando (questo è pazzo) e non vi biasimo. Il programma di oggi sarà girare per Livorno, sperando di incontrare lui o qualche persona a lui legata. Se qualcuno di voi può aiutarmi, darmi qualche consiglio o unirsi a me, è il benvenuto"

“Se qualcuno di voi può aiutarmi, darmi qualche consiglio o unirsi a me, è il benvenuto”. Si conclude così il post pubblicato sulla pagina Fb Sei di Livorno da Massimo, che ringraziamo per la disponibilità, con il quale il 23enne annuncia che sta arrivando a Livorno per provare a farsi autografare la tesi di laurea da mister Massimiliano Allegri. “A luglio di quest’anno mi sono laureato in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma e ho dedicato la tesi al vostro grande concittadino” spiega il giovane. Nella tesi Massimo ha affrontato il tema della resilienza e di Allegri che nonostante le difficoltà societarie durante il suo ultimo anno da allenatore bianconero è riuscito a lasciare la squadra con una coppa. “Per me è stato l’esempio di signorilità e duro lavoro più grande che ho ed in questi anni sono cresciuto insieme a lui. Sto portando con me la tesi e il mio unico desiderio è fargliela vedere e farmela autografare. So già cosa state pensando (questo è pazzo) e non vi biasimo. Il programma di oggi sarà girare per Livorno, sperando di incontrare lui o qualche persona a lui legata”.

