Dedicano un video al Mare dei Ricordi e in un giorno supera 3 milioni di visualizzazioni

immagine tratta dal video

Il Mare dei Ricordi emoziona l'Italia: il suggestivo video della coppia social Fatti di Viaggi, tra Instagram e Facebook, ha totalizzato più di 3 milioni di visualizzazioni facendo conoscere ben oltre i confini cittadini il luogo ideato da Mario Bartoli, dove centinaia di sassi dipinti custodiscono il ricordo delle persone care

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di grandi monumenti per lasciare il segno. A volte basta un sasso, il rumore delle onde e una storia capace di parlare al cuore. È questo il messaggio che la coppia di creator Fatti di Viaggi ha voluto trasmettere con un video dedicato al Mare dei Ricordi, uno dei luoghi più emozionanti e simbolici di Livorno. Nel filmato, pubblicato sui propri canali social, i due creator accompagnano gli spettatori alla scoperta dello spazio affacciato sul mare alla Scalinata di Antignano, dove centinaia di pietre colorate e personalizzate ricordano persone che non ci sono più. Ogni sasso custodisce un nome, un pensiero, una dedica, trasformando quel tratto di costa in un luogo di raccoglimento, memoria e speranza. Il racconto ha riscosso un successo straordinario. Su Instagram il video ha superato i 2 milioni di visualizzazioni, raccogliendo anche 38mila “mi piace”. Numeri importanti anche su Facebook, dove il filmato ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni e 10mila like. Complessivamente il contenuto ha superato quindi i 3 milioni di visualizzazioni, portando la storia del Mare dei Ricordi all’attenzione di un pubblico proveniente da tutta Italia. Nel video vengono raccontati il significato del progetto, il valore simbolico dei sassi dipinti e l’atmosfera unica che si respira in questo angolo del litorale livornese, diventato negli anni meta di cittadini, turisti e visitatori che scelgono di fermarsi per dedicare un pensiero a una persona cara. Il Mare dei Ricordi, nato da un’idea di Mario Bartoli, è cresciuto grazie al contributo spontaneo di centinaia di persone che hanno voluto lasciare un segno attraverso un sasso decorato. Un’iniziativa che, con il passare del tempo, è diventata uno dei simboli più significativi della città, capace di unire memoria, affetto e condivisione in uno scenario naturale di straordinaria bellezza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©