Degustazione prima dell’esame per i detenuti corsisti

Concluso il corso realizzato da Cescot e finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto “F.u.o.r.i. - formarsi per un’opportunità di reinserimento inclusivo” che ha visto come capofila Provincia Livorno Sviluppo. Assaggi di dolce e salato prima dell'esame

Si è concluso il corso “Preparazione di prodotti panari, dolciari, da forno – pulizia e manutenzione delle attrezzature, delle dotazioni e dell’area di vendita”, organizzato da Cescot Formazione all’interno della casa circondariale nell’ambito del progetto “F.u.o.r.i. – formarsi per un’opportunità di reinserimento inclusivo” finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus 2021–2027. In occasione della conclusione del percorso formativo, oggi i detenuti partecipanti hanno offerto una degustazione di prodotti dolci e salati prima dell’esame finale in programma per la giornata di domani 17 febbraio. “Ringraziamo tutti gli enti coinvolti e i docenti. Rivolgiamo, inoltre, un particolare ringraziamento agli allievi: sono stati esemplari. E’ per noi motivo di grande soddisfazione sapere di aver dato l’opportunità di imparare un mestiere che magari, un domani, potrà essere spendibile nel mondo del lavoro” hanno dichiarato la direttrice di Cescot Formazione Camilla Bonelli e il direttore di Confesercenti Provinciale Livorno Alessandro Ciapini. “Ce l’abbiamo messa tutta per offrire una formazione il più professionale possibile – ha detto Paolo Nanni amministratore unico di Provincia Livorno Sviluppo, soggetto capofila – Continueremo a lavorare in questa direzione come abbiamo fatto fino ad oggi”. “Tenere viva la formazione è importantissimo, anche e soprattutto all’interno di una realtà come quella del carcere. Ed essere qui oggi, e poterla toccare con mano, mi rende orgogliosa del risultato frutto di un lavoro di squadra tra più attori” ha aggiunto la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini. Per il garante dei diritti dei detenuti Marco Solimano “c’è stata una partecipazione entusiasta e corsi come questo danno l’idea di quanto sia importante vivere il carcere come un luogo della città”. Presenti alla degustazione, tra gli altri, i consiglieri regionali Alessandro Franchi e Diletta Fallani.

