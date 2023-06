Delegazione greca di Ioannina ricevuta in Comune

Il sindaco Salvetti ha accolto nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale una folta delegazione greca proveniente dalla città di Ioannina. Presenti all’incontro la vicesindaca Libera Camici, il console onorario greco a Livorno Elena Kostantos e il rappresentante della delegazione Ergolavos Spiridon. “Nel mio ufficio – ha affermato il sindaco Salvetti – sono appese le Leggi Livornine che questa Amministrazione ha inteso far diventare uno dei simboli di questa città. Le Leggi Livornine costituivano una serie di provvedimenti legislativi emanati alla fine del 1500 per richiamare a Livorno mercanti stranieri per favorire lo sviluppo economico e marittimo della città. Furono tante le nazioni che accettarono questo invito e, tra queste, quella greca: i suoi rappresentanti arrivarono a Livorno, si integrarono, lavorarono e contribuirono allo sviluppo di questa città. Oggi i riferimenti alla comunità greca sono innumerevoli e i volti dei livornesi hanno i tratti somatici di questa unione tra due popoli che in generale hanno sempre mostrato di essere estremamente vicini e pronti a collaborare”. Nel corso della cerimonia ha avuto luogo uno scambio di doni.

