Delfini all’imboccatura del porto

Un fermo immagine del video girato dalla lettrice Giulia

Ecco nel video girato dalle lettrici Giulia e Serena, che ringraziamo, le immagini di due delfini all'ingresso del porto. "E' stato uno spettacolo!"

Non capita tutti i giorni di vedere dei delfini, per di più in porto. “Stavamo rientrando da una domenica in barca – spiega il gruppo presente in barca – quando all’imbrunire abbiamo notato l’acqua che si muoveva ma lì per lì non abbiamo pensato a dei delfini dentro il porto fino a che non è affiorata la pinna. E’ stato uno spettacolo!”. Eccoli nel primo video girato da Giulia Righini e nel secondo immortalati da Serena Pontecorvi. Entrambi il 4 settembre intorno alle 20.

La redazione di QuiLivorno.it ringrazia entrambe le lettrici per l’invio del materiale audiovisivo.

