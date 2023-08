Delfini avvistati a Punta Pacchiano: “Che emozione per i bimbi a bordo!”

A raccontare lo splendido incontro è Lorenzo Cecchinato, Primo Ufficiale di Coperta su navi passeggeri nella vita, che nella mattina di sabato era a bordo del suo motoscafo con la sua famiglia e con altri amici e si è imbattuto in questi splendidi animali

Una coppia di delfini è stata avvistata da una famiglia livornese in motoscafo a circa 250 metri dalla costa di Punta Pacchiano, sul Romito, poco dopo le Vaschine. L’incontro speciale (clicca sulla clip azzurra sopra al titolo per vedere il VIDEO) è stato fatto intorno a mezzogiorno di sabato 19 agosto da Lorenzo Cecchinato, che nella vita è Primo Ufficiale di Coperta sulle navi passeggeri, il quale, a bordo della sua imbarcazione di sei metri con fuori bordo, si stava recando con la sua famiglia e una coppia di amici con il loro bambino di 5 anni verso Cala del Leone.

“Stavamo viaggiando ad una velocità di circa 15 nodi – spiega Cecchinato contattato dalla redazione di QuiLivorno.it – quando ho notato subito due pinne. Per il mio lavoro vedo spesso questi magnifici animali in acqua e mi sono accorto subito che si trattasse di due delfini. Ho subito richiamato l’attenzione della ciurma e abbiamo rallentato il motoscafo per non spaventarli facendo un tratto di mare con loro. Probabilmente stavano dormendo visto che loro si riposano mentre viaggiano. Non erano infatti molto attivi ma per i bimbi e per noi grandi è stato davvero un bello spettacolo poterli vedere così da vicino. Poi li abbiamo salutati e ripreso il nostro percorso. Una giornata di mare davvero speciale che ci ricorderemo”.

