“Demografia: la sfida del futuro”, convegno Cisl al Castello Pasquini

Si svolgerà venerdì 15 dicembre, alle 11, nella splendida cornice del Palazzo Pasquini di Castiglioncello un interessante convegno dal titolo “Demografia: la sfida del futuro”

Si svolgerà venerdì 15 dicembre, alle 11, nella splendida cornice del Palazzo Pasquini di Castiglioncello un interessante convegno dal titolo “Demografia: la sfida del futuro”. Al convegno, moderato dalla professoressa Paola Colorà, membro della Segreteria U.S.T. CISL di Livorno, interverranno, come relatori, il Segretario Generale della U.S.T. CISL di Livorno, Filippo Giusti, che analizzerà, nel suo intervento, le dinamiche demografiche nel territorio della provincia labronica, il presidente C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda, che esporrà la situazione delle imprese e del mercato del lavoro nella nostra Provincia, e la presidente della Provincia di Livorno, Sandra Scarpellini, la quale proverà, partendo dai dati demografici consolidati, ad anticipare il futuro del nostro territorio.

Un convegno, in sostanza, che, attraverso lo studio dei flussi demografici, passati, presente e futuri, proverà ad anticipare il prossimo futuro della nostra provincia.

L’appuntamento è per venerdì prossimo, 15 dicembre, alle ore 11:00 presso il Castello Pasquini di Castiglioncello.

Condividi: