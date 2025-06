Dengue, partita la disinfestazione alla Rosa in un’area di 200 metri

Gli operatori Aamps realizzeranno l’intervento: da un lato la disinfestazione sia su suolo pubblico che nelle proprietà private e dall’altro la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle abitazioni comprese nell’area. Per consentire agli operatori di svolgere il loro lavoro il Comune ha emesso una ordinanza

Verrà effettuata mercoledì 4 giugno a partire dalle ore 22.00 in un’area di 200 metri alla Rosa la disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria. L’intervento si è reso necessario a seguito della segnalazione da parte Dipartimento della Prevenzione Azienda Usl Toscana Nord Ovest di un caso di dengue (malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre); la stessa Asl ha indicato l’area in cui va circoscritta la disinfestazione. Gli operatori Aamps realizzeranno l’intervento. Verrà effettuata da un lato la disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private e dall’altro la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle abitazioni comprese nell’area segnalata. Per consentire agli operatori di svolgere il loro lavoro il Comune ha emesso una ordinanza che prescrive a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nell’area specificata:

1 di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

Precauzioni da adottare durante il trattamento:

• restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria;

• tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

• considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. In seguito al trattamento si raccomanda di:

• rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso;

• procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento;

• in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

