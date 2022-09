Denny, fiaccole al cielo e striscioni. E il corteo commosso grida: “Giustizia”

Nelle foto della giornalista Giulia Bellaveglia alcune istantanee del commosso corteo che ha preso piede domenica 11 settembre per le vie di Livorno

Dopo il ritrovo, alle 21 davanti ai 4 Mori, il corteo ha attraversato via Grande fino a piazza della Repubblica per poi proseguire verso via Bruno. In piazza della Repubblica i partecipanti hanno urlato forte la parola "Giustizia"

Dolore, rabbia, lacrime e voglia di verità e giustizia. E’ questo quello che ha animato il corteo in andato in scena domenica 11 settembre a partire dalle 21 quando ha preso piede la manifestazione “Giustizia per Denny“, così l’hanno chiamata familiari e amici del giovane caduto da una casa popolare in via Giordano Bruno nella notte tra il 21 e 22 agosto per cause in fase di indagine.

Dopo il ritrovo, alle 21 davanti ai 4 Mori, il corteo ha attraversato via Grande fino a piazza della Repubblica per poi proseguire verso via Bruno. In piazza della Repubblica la fiaccolata si è interrotta per qualche minuto. Il tempo di urlare al cielo nero la forte e decisa la parola “Giustizia!”. “Non morirai mai per chi ti tiene nel cuore”, hanno ribadito parenti e amici. Per le strade di Livorno è sfilato il corteo con gli striscioni “Mai più un altro Denny” e “Poteva essere tuo figlio”.

Condividi: