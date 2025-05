Diavolo di Mare spiaggiato tra moletto di Ardenza e Felciaio

A fare la scoperta stamattina è stato il vice presidente del circolo di pesca e nautica del moletto, Massimo Falcinelli, che ha avvisato la capitaneria. Il biologo Raimondi: "Viene "scambiato" per una manta, in effetti è molto simile, anche se la vera manta è quella che si trova nei mari tropicali. In questo caso parliamo di una mobula mobular conosciuto anche come Diavolo di Mare"

“La prima impressione da lontano è stata quella di una chiglia di una barca rovesciata. In realtà avvicinandoci abbiamo capito che si trattava di un animale spiaggiato, privo di vita”. A fare la scoperta, stamattina intorno alle 8 sulla spiaggetta tra il Moletto di Ardenza e il Felciaio, è stato il vice presidente del circolo di pesca e nautica del moletto Massimo Falcinelli insieme ad alcuni soci. “Abbiamo subito informato la capitaneria” aggiunge Massimo che ringraziamo per la disponibilità. L’animale in questione potrebbe sembrare a prima vista una manta. In realtà non lo è come spiega il biologo dell’acquario Giovanni Raimondi che ringraziamo per la disponibilità: “Viene “scambiato” per una manta, in effetti è molto simile, anche se la vera manta è quella che si trova nei mari tropicali. In questo caso parliamo di una mobula mobular conosciuta anche come Diavolo di Mare. Si trova nel Mediterraneo, in particolare nel Santuario Pelagos, ed è tutelata dalla convenzione di Berna e Washington. Inoltre, grazie ai piani di protezione ambientale la popolazione di questa specie è in crescita”.

