Dieci imprenditrici livornesi incontrano gli studenti

Sfide, passioni, difficoltà e successi di vita professionale e personale. Le imprenditrici si sono messe in gioco davanti ad oltre 100 studenti nell'ambito dell'iniziativa “I giovani incontrano le donne che lavorano” organizzata dalla Camera di commercio. La presidente Marcucci: "Sono esempi di vita reale, professionale e personale, che spero possano darvi un nuovo modello di visione delle donne che lavorano e che, pur con fatica, riescono ad affermarsi anche in professioni che un tempo potevano apparire tipicamente maschili”

Il 24 novembre a Livorno in Camera di Commercio si è svolto un evento a favore dell’imprenditorialità giovanile e della cultura della parità di genere dal titolo “I Giovani incontrano le donne che lavorano”. L’iniziativa è stata organizzata dalla Cciaa Maremma e Tirreno su proposta del Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile dell’Ente. Oltre 100 studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti delle Scuole medie superiori di Livorno hanno incontrato professioniste e imprenditrici che si sono messe in gioco per raccontare sfide, passioni, difficoltà e successi dei loro percorsi di vita professionale e personale, logicamente intrecciati. Francesca Marcucci, Membro di Giunta e Presidente del Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, ha accolto la platea di studenti e con il suo intervento ha introdotto lo scopo e il senso dell’iniziativa: “Oggi noi imprenditrici siamo qui per incontrarvi, confrontarsi con voi e dimostrare alle giovani generazioni e in particolare alle giovani donne che le loro scelte professionali non devono essere limitate e condizionate dagli stereotipi di genere. Ogni donna con la propria preparazione e competenza deve essere libera di scegliere la propria strada – sottolinea la dott.ssa Marcucci – Porteremo esempi di vita reale, professionale e personale che spero possano darvi un nuovo modello di visione delle donne che lavorano e che, pur con fatica, riescono ad affermarsi anche in professioni che un tempo potevano apparire tipicamente maschili”. A seguire gli interventi della Viceprefetto di Livorno Flavia Anania, del Questore Giuseppina Stellino e della Dott.ssa Tiziana Rapisarda del Provveditorato agli Studi, tutti volti ad incoraggiare i giovani a superare preconcetti e a costruire un nuovo modello di società basato sulla parità di genere.

Queste le imprenditrici che hanno partecipato all’evento e alle quali va il ringraziamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno:

Barbara Baudissard – Consulente aziendale

Barbara Borasio – RavioLab Chef In Pasta

Gloria Cappagli – Consulente del lavoro

Federica Garaffa – Pasticceria Cristiani s.r.l.

Gloria Giani – Pilade Giani s.r.l.

Maria Graziani – Graziani s.r.l.

Elena Mannucci – Termisol Termica s.r.l.

Valeria Rinaldi e Alessandra Rusciano – Comitato pari opportunità ODCEC Livorno

Monica Vatteroni – Eye-tech s.r.l.

