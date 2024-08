Diego non ce l’ha fatta

Il ragazzo, 17 anni, scomparso nel pomeriggio di oggi, era rimasto coinvolto in un incidente in scooter in via dell'Ardenza il 6 agosto

Diego non ce l’ha fatta. Lascia un immenso dolore nel cuore dei genitori, dei familiari, degli amici e compagni di squadra del Rugby Livorno 1931 che nei giorni scorsi gli avevano dedicato lo striscione Forza Cicce! Combatti. Il ragazzo, 17 anni, scomparso nel pomeriggio di oggi, era rimasto coinvolto in un incidente in scooter in via dell’Ardenza il 6 agosto.

