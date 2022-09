Digital Copywriting, al via in Cna un corso gratuito

Termine iscrizioni il 13 ottobre, stage in aziende locali del settore. Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili su www.cnalivorno.it oppure chiamando lo 0586267553

CNA, attraverso la propria agenzia formativa ed in partenariato con Polo Navacchio, I.I.S.S. – Istituto di Istruzione Superiore Statale Antonio Pesenti e l’azienda Oimmei srls, promuove il corso di formazione gratuito per disoccupati “Digital Copywriting – creatività e linguaggi per il marketing digitale”. Il percorso mira a formare una figura professionale che opera nelle aree di pubblicità, comunicazione e marketing, come content manager nelle web agency, o come libero professionista freelance. Il settore del digitale è in forte espansione a supporto dello sviluppo di molte aziende e c’è richiesta di soggetti qualificati esperti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella creazione di contenuti. Il corso, che è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì, ha la durata di 200 ore e si terrà presso la sede di CNA Servizi Formazione a Livorno ed in stage in aziende selezionate del territorio. Il termine per le iscrizioni è il 13 ottobre. Tutte le informazioni ed i moduli di iscrizione sono disponibili su www.cnalivorno.it oppure chiamando lo 0586267553.

