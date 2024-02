Dimentica la mancia per il rider e scrive al locale

Gioele, 19 anni, il rider protagonista del gesto della cliente. Ringraziamo tutte le persone contattate in questo articolo per la disponibilità

Il bel gesto di una cliente nei confronti del rider Gioele definito "gentile e super sorridente". "Sono veramente, veramente contento. Un gesto e parole, soprattutto, che non mi aspettavo e che mi hanno riempito il cuore. La mancia? Magari alla prossima consegna. E ai clienti dico: sorridete di più è contagioso". Il titolare della pizzeria: "Ho voluto pubblicare il messaggio per premiare la gentilezza della cliente e le capacità di Gioele"

Un gesto nel quale non capita di imbattersi tutti i giorni e che per questo fa notizia. Il gesto è quello di Lisa che, resasi conto di non aver dato la mancia al rider “gentile e super sorridente” che mercoledì le ha consegnato la pizza, decide di scrivere un messaggio alla pizzeria per “rimediare”. “Ho voluto pubblicare il messaggio – spiega Massimiliano titolare di Speedy, la pizzeria in questione – per premiare la gentilezza della cliente e le capacità di Gioele che svolge il lavoro con serietà dedizione e professionalità”. Gioele, 19 anni, livornese, diplomato, è il rider di Kil0 (Kil zero), piattaforma livornese di Andrea Bacci per consegne a domicilio per i negozi della città di Livorno, protagonista di questo bel gesto. “Quando mercoledì sera dopo aver smontato ho letto il messaggio di Massi (che ha poi messo in contatto Gioele e la cliente, ndr) sono stato veramente, veramente contento. Non tanto per la mancia quanto per le parole della signora. Parole che non mi aspettavo e che mi hanno riempito il cuore. La ringrazio molto”. Gioele si dice lusingato ma ha già in mente cosa farà: “Non penso di andare da lei solo per prendere la mancia, mi sembra brutto. La accetterò volentieri magari alla seconda occasione se ricapiterà di consegnarle un ordine. E’ stata carina. Purtroppo in questo lavoro capita spesso di trovare alla porta persone con facce scure o che non ti dicono neanche “buonasera”. Bè, anche io posso avere i miei pensieri e avere una giornata storta. Tuttavia, cerco sempre di mostrarmi sorridente. E’ l’unico modo in cui so fare questo lavoro. Quindi colgo l’occasione per lanciare un messaggio a tutti i clienti della città: accoglieteci con il sorriso. E’ contagioso. Comunque il lavoro mi piace. Ho in mente di proseguirlo un paio d’anni per cercare di mettermi da parte un po’ di risparmi. Poi vedremo”. “Spero serva almeno per sensibilizzare le persone verso questi ragazzi che consegnano con ogni tempo” conclude Lisa. Ringraziamo tutte le persone contattate in questo articolo per la disponibilità.

