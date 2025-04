Disavventura a Livorno per la conduttrice tv Elisa Isoardi

"Ringrazio la polizia, sono stati molti efficienti. Purtroppo hanno rotto il nostro van e mi hanno rubato la borsa. In questi casi non bisogna perdere la pazienza". Isoardi ha raccontato quanto accaduto in una storia Instagram

Disavventura per Elisa Isoardi durante alcune riprese televisive a Livorno. A raccontarla, in viale Boccaccio dopo aver sporto denuncia alla polizia come si intuisce dal video, è lei stessa attraverso una storia dal titolo “Giornata movimentata” pubblicata dalla collega Monica Caradonna. “Ringrazio la polizia, sono stati molti efficienti – spiega la conduttrice televisiva – hanno rotto il finestrino del nostro van e mi hanno rubato la borsa con il telefono, il portafogli… C’è di peggio comunque in giro, in questi casi non bisogna perdere la pazienza”. E Monica chiude la storia così: “Sei stata troppo brava Eli. Complimenti”. Un lettore presente nel frangente dell’episodio, avvenuto stamattina in zona Terrazza Mascagni, ha scritto alla nostra redazione: “Sono molto indignato per l’accaduto, l’unica cosa che ho potuto fare è stata portare loro dell’acqua”.

