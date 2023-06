Disavventura per Claudio Marmugi, rubata la bicicletta

Tre come le biciclette rubate a Claudio Marmugi che ringraziamo per la foto e la disponibilità

Disavventura in via Garibaldi per l'attore e comico livornese: "L'ho visto e lì per lì in buona fede ho pensato me la sta alzando per far passare qualcuno... L'ho rincorso fino al Pontino fino a che non l'ho perso di vista perché il quartiere si dirama in tante stradine. La denuncia? Serve lo scontrino"

Ore 12.37. Domenica 25 giugno. Via Garibaldi. L’attore e comico livornese Claudio Marmugi, che ringraziamo per la disponibilità, aveva appena comprato il giornale e stava uscendo dall’edicola quando si è accorto che un uomo era appena salito sulla bici. “L’ho visto e lì per lì il mio cervello non ha pensato mi sta rubando la bicicletta. Al contrario mi sono detto in buona fede: siccome l’ho lasciata un attimo sul marciapiede senza lucchetto me la sta alzando per far passare qualcuno”. E invece no, la stava portando via davvero. Marmugi ha gridato “al ladro, al ladrooo” e a piedi si è messo all’inseguimento del malvivente che in sella alla sua bici ha svoltato in via della Campana. “L’ho rincorso fino al Pontino dove purtroppo non sono più riuscito a vedere da che parte è andato perché il quartiere si dirama in tante stradine”. A Marmugi, come a chiunque altro al suo posto, resta l’amaro in bocca per l’accaduto. Non solo perché è il terzo ladro di biciclette che rincorre (“non ne ho preso nemmeno uno”, sorride ma non troppo) ma perché il furto di domenica 25 giugno è avvenuto alla luce del sole, nel vero senso della parola, e in un momento in cui molte attività erano aperte: “E’ incredibile come certe persone agiscano così, in pieno giorno, davanti a tante gente come in quel momento. La denuncia? Serve lo scontrino dell’acquisto fatto”.

