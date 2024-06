Disegni e simboli sui pali degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole e in altri luoghi sensibili

Progetto del Comune, su suggerimento della presidente di Autismo Livorno, di promozione della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

Il Comune di Livorno inizia una sperimentazione per dotare di messaggi in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), ovvero disegni e simboli, i pali degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole e ai luoghi sensibili, per facilitare le persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura. La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) nasce proprio con lo scopo di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale. E’ un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite presenta anche deficit cognitivi, più o meno severi, e comprende strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico per garantire la comunicazione alle persone che non possono esprimersi verbalmente. Partendo da questo, e volendo rendere la città sempre più accessibile, l’Amministrazione Comunale ha deciso di iniziare ad attrezzare con immagini in CAA gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole cittadine e ai luoghi sensibili, in via sperimentale, per poi estendere la CAA ad altre infrastrutture per la mobilità, per l’arredo urbano, o inserirlo nell’ambito delle scuole. Adesivi dedicati saranno dunque attaccati ai pali degli attraversamenti.

L’Assessora alla Mobilità ringrazia la Presidente dell’Associazione Autismo Livorno, Sandra Biasci, che ha suggerito l’utilizzo dei simboli della CAA proprio per gli attraversamenti pedonali, e il Garante dei diritti delle persone con disabilità, Valerio Vergili, per il sostegno al progetto.

