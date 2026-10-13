Diserbo: 170 chilometri di strade liberate dalle erbe infestanti e il lavoro prosegue

I prossimi interventi riguardano: Antignano, Fabbricotti, Stazione, Ospedale, San Marco, San Jacopo, Porta a Mare, Colline, Venezia. Sono quattro le squadre al lavoro formate ognuna da cinque persone

Sono diventati 170 i chilometri di strade interessate dai lavori di diserbo iniziati il 15 settembre dalla ditta Isam Srl che ha l’affidamento del servizio per tre anni. Ad oggi le operazioni di pulizia dalle erbe infestanti hanno riguardato i quartieri di Corea, Shangai, Leccia, Scopaia, Garibaldi, Bastia-Fiorentina, Sorgenti e Ardenza.

Sono in corso le operazioni di diserbo nei quartieri: Coteto, Centro, Benci, La Rosa, Pontino, Salviano, La Cigna, Torretta, Cappuccini, Collinaia, Magenta.

I prossimi interventi riguardano: Antignano, Fabbricotti, Stazione, Ospedale, San Marco, San Jacopo, Porta a Mare, Colline, Venezia. Sono quattro le squadre al lavoro formate ognuna da cinque persone. E’ previsto un lavoratore in più in caso di emergenza.

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