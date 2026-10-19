Diserbo, il lavoro prosegue: 208 chilometri di strade già liberate

L’intervento per l’eliminazione delle erbe infestanti, iniziato lo scorso 15 settembre, sta interessando sia le vie del centro sia i quartieri periferici

Continuano a pieno ritmo le operazioni di diserbo dei marciapiedi sul territorio comunale. L’intervento per l’eliminazione delle erbe infestanti, iniziato lo scorso 15 settembre, sta interessando sia le vie del centro sia i quartieri periferici. Ad oggi sono circa 208 i chilometri di strade interessati dai lavori eseguiti. Dopo Corea, Shangai, La Leccia, Scopaia, Garibaldi, Bastia-Fiorentina, Sorgenti, Ardenza, Coteto e Cappuccini, le operazioni per la rimozione della vegetazione infestante sono in corso nei quartieri Centro, Benci, La Rosa, Pontino, Salviano, La Cigna, Torretta, Collinaia, Magenta, Antignano, Stazione e Quercianella. I prossimi interventi riguarderanno Fabbricotti, Ospedale, San Marco, San Jacopo, Porta a Mare, Colline e Venezia. Quatto le squadre al lavoro, alle quali, nei casi di emergenza, può aggiungersene una quinta.

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