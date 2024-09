Diserbo intensivo, otto squadre al lavoro più una “jolly” disponibile per le segnalazioni

Il programma prevede che tra fine settembre ed ottobre tutti i quartieri siano nuovamente interessati dallo sfalcio delle erbe infestanti dopo i primi interventi realizzati nei mesi primaverili. Per la squadra di operatori “jolly” i cittadini possono telefonare al numero verde 800-031.266 oppure inviare un’e-mail agli indirizzi [email protected] e [email protected]

Comune di Livorno e Aamps/RetiAmbiente confermano che sono attive sul territorio comunale sedici unità suddivise in otto squadre di operatori addetti al diserbo intensivo.

Dopo avere operato in centro, nell’area Pentagono, Shangai, Corea e in Venezia, le squadre sono ora attive nel cosiddetto “Centro Allargato” e proseguiranno speditamente, condizioni meteo favorevoli permettendo, fino ad arrivare in breve tempo a Quercianella.

“La ricrescita sui marciapiedi delle piante infestanti – sottolinea Giovanna Cepparello, assessora all’ambiente del Comune di Livorno – sta avvenendo con una rapidità straordinaria, non prevedibile fino a poco tempo fa. Proprio per questo i nostri uffici tecnici sono già all’opera per redigere un progetto dedicato con azioni migliorative e preventive, già implementabili nel 2025, che risulti ancor più adeguato alle sfide imposte dai cambiamenti climatici. Tengo a precisare – aggiunge l’assessora – che tali attività sono sempre effettuate senza sostanze chimiche che, seppur potenzialmente più efficaci e con effetti di maggiore durata, potrebbero risultare dannose alla flora e alla fauna circostante”.

Per rappresentare eventuali situazioni particolarmente critiche, gestibili con una squadra di operatori “jolly”, invitiamo i cittadini a telefonare al numero verde 800-031.266 oppure inviare un’e-mail agli indirizzi [email protected] e [email protected].

Sempre nell’ambito della manutenzione del verde si è intervenuti nell’area skate-park ad Antignano dietro il Parco del Mulino. Il primo intervento ha riguardato la pulizia/raccolta nel perimetro esterno alla struttura realizzato proprio questa mattina. Domani, venerdì 27 settembre sarà effettuato il secondo intervento: lo sfalcio da parte dell’ufficio Verde, Agricoltura, Foreste, Biodiversità del Comune di Livorno.

Le attività di sistemazione e pulizia vengono effettuate in previsione dell’ultimazione dei lavori allo skatepark.

