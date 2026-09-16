Diserbo, proseguono gli interventi: oggi al lavoro in nove strade

Per oggi programmati interventi in via Irma Marchiani, via Achille Valenti, viale Città del Vaticano e in altre sei vie. Il nuovo servizio prevede un’attività continuativa durante tutto l’anno

Proseguono nei vari quartieri di Livorno le operazioni di diserbo puntuale di strade e marciapiedi. Le squadre dell’impresa sono impegnate quotidianamente nella rimozione della vegetazione spontanea che cresce lungo i bordi delle strade, sui marciapiedi e negli spazi urbani, con l’obiettivo di garantire maggiore cura e decoro degli spazi pubblici. Per la giornata di oggi erano in programma interventi in: via Irma Marchiani, via Achille Valenti, viale Città del Vaticano, via Gastone Razzaguta, via Giovanni Amendola, via Francesco Pera, via Giotto, via Giuseppe Piombanti e via Marco Mastacchi. Il nuovo appalto rappresenta il cambio di passo annunciato dall’Amministrazione comunale sul fronte del diserbo. Il sindaco Luca Salvetti, nei giorni scorsi, aveva spiegato che il servizio sarebbe stato organizzato con cinque squadre più una dedicata alle urgenze, con l’obiettivo di completare in circa due mesi un primo passaggio sull’intero territorio cittadino e poi mantenere un ritmo programmato di interventi in tutti i mesi dell’anno. L’Amministrazione ha collegato il nuovo servizio anche alla necessità di superare le criticità registrate negli ultimi anni, prevedendo un investimento complessivo nell’ordine dei 2 milioni di euro per il triennio. L’obiettivo dichiarato è intervenire con maggiore continuità su marciapiedi, strade e spazi verdi, contribuendo al decoro dei diversi quartieri. Un lavoro che, dunque, entra progressivamente nel vivo: dopo le prime operazioni nei quartieri di Shangai, Corea, Leccia e Scopaia, il programma si allarga alle altre zone della città, con interventi distribuiti nel corso dell’anno.

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