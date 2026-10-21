Disinfestazione dalle zanzare per un caso di dengue

Il trattamento è in programma giovedì 22 ottobre dalle 18, salvo maltempo. Interessati il parco Pertini e le strade nel raggio di 200 metri dal reparto di Malattie Infettive. Ecco le precauzioni da adottare

Un caso di dengue all’ospedale di Livorno fa scattare una disinfestazione urgente contro le zanzare. L’intervento, disposto dal Comune su prescrizione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, è finalizzato a ridurre rapidamente la presenza della zanzara tigre e a limitare ulteriormente il rischio di trasmissione locale della malattia. Il trattamento è previsto per giovedì 22 ottobre, a partire dalle 18, salvo condizioni meteorologiche avverse. In caso di pioggia, le operazioni saranno rinviate al primo giorno utile. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, attraverso l’Unità funzionale Igiene pubblica e nutrizione della Zona livornese, ha segnalato al Comune il ricovero di un paziente affetto da dengue nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale. La dengue è una malattia tropicale che può essere trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette del genere Aedes, tra cui la zanzara tigre (Aedes albopictus). In applicazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione delle arbovirosi, l’Asl ha prescritto una disinfestazione straordinaria, affidata a personale specializzato. L’intervento riguarderà le aree comprese in un raggio di 200 metri dal padiglione 9 del reparto di Malattie Infettive. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il parco Pertini resterà chiuso a partire dal consueto orario di chiusura di oggi e fino al termine della disinfestazione.

Accesso alle aree private: cosa devono fare i residenti

I trattamenti prevedono interventi adulticidi, larvicidi e la rimozione dei focolai larvali, anche nelle aree private. Per questo motivo, residenti, amministratori condominiali, commercianti, gestori di attività produttive e tutti coloro che dispongono di abitazioni o spazi aperti nelle zone interessate dovranno collaborare con gli addetti. In particolare, sarà necessario consentire l’accesso alle aree esterne private, come cortili, piazzali, giardini e terrazze, per permettere l’esecuzione dei trattamenti e la rimozione dei focolai larvali. I cittadini dovranno inoltre attenersi alle indicazioni fornite dagli operatori per evitare che i focolai si riformino.

Le precauzioni da adottare durante il trattamento

In vista della disinfestazione, il Comune raccomanda di seguire alcune precauzioni per ridurre l’esposizione ai prodotti insetticidi. Durante le operazioni è necessario: rimanere in casa, mantenendo porte e finestre ben chiuse e sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere con teli di plastica i loro ricoveri e gli accessori, comprese ciotole e abbeveratoi; raccogliere, prima del trattamento, frutta e verdura dagli orti oppure proteggere le piante con teli di plastica, per evitare che i prodotti insetticidi vi ricadano.

Cosa fare dopo la disinfestazione

Anche al termine delle operazioni sarà necessario adottare alcune precauzioni. Per quanto riguarda frutta e verdura eventualmente raggiunte dai prodotti, si raccomanda di attendere 15 giorni prima del consumo, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima di mangiarla. Mobili, suppellettili e giochi per bambini lasciati all’esterno e potenzialmente esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti, lavabili o monouso. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, occorrerà lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. L’obiettivo dell’intervento è ridurre la presenza delle zanzare nell’area interessata e contribuire alla prevenzione di una possibile trasmissione locale della dengue.

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