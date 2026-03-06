Distaccamento sulla FiPiLi vicino alla Darsena Toscana. Nessun ferito

Distaccamento stradale nel tratto finale della FiPiLi, all’altezza del ponte apribile che porta in Darsena Toscana. Per intenderci la sopraelevata di via Iacoponi. Sta circolando un video che riprende il cedimento (immagine tratta dal video dopo aver contattato l’autore del filmato). Nessun ferito. I lavoratori che si trovavano nei pressi del luogo dell’accaduto parlano di una gran botta.

In aggiornamento

