Distaccamento vicino alla Darsena Toscana. Gariglio: “Già al lavoro per gestire l’emergenza”, Cna: “Poteva essere una tragedia”, Giani: “Subito viabilità alternativa”

Nella prima foto l'immagine tratta da un video diventato virale nelle chat di whatsapp e nella seconda il distaccamento fotografato in un secondo momento

Distaccamento stradale nel tratto finale della FiPiLi, all’altezza del ponte apribile che porta in Darsena Toscana. Per intenderci, la sopraelevata di via Iacoponi. Sta circolando un video che riprende il cedimento (immagine tratta dal video dopo aver contattato l’autore del filmato). Nessun ferito. I lavoratori che si trovavano nei pressi del luogo dell’accaduto parlano di una gran botta. Sul posto sono poi sopraggiunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del distaccamento. Strada chiusa.

Gariglio: “AdSP a lavoro per gestire l’emergenza con le amministrazioni interessate”

“La struttura dell’AdSP sta supportando le amministrazione interessate nella gestione dell’emergenza. Il nostro obiettivo primario sarà quello di collaborare con loro al fine di riorganizzare la viabilità e limitare quindi i danni derivanti dalla provvisoria chiusura della sopraelevata che si immette in Darsena Toscana” il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, commenta così la notizia del cedimento di una parte del ponte mobile che si immette nel porto commerciale. “Seguiremo da vicino la situazione con gli operatori – ha aggiunto -, sicuramente ci aspettiamo per i prossimi giorni un possibile congestionamento del traffico veicolare, che sarà provvisoriamente deviato verso il ponte sottostante”.

Cna: “Poteva essere una tragedia”

“Poteva essere una tragedia dato l’elevato transito quotidiano di mezzi pesanti su quel viadotto, di lavoratori e di passeggeri per l’imbarco sui traghetti. Fortunatamente – commenta il presidente di CNA Trasporti Livorno Massimo Angioli – non si è fatto male nessuno. Certo è che la situazione della logistica da e per il terminal TDT si aggrava notevolmente e servirà un intervento di massima urgenza per ripristinare al più presto la viabilità. Tutti ci ricordiamo di quanto tempo sia passato per il rifacimento del tratto finale della FI-PI-LI quando si formò una enorme voragine rimasta per anni, costringendo a percorsi alternativi. Occorrerà una attenta analisi degli altri tratti per garantire la sicurezza di autisti, lavoratori e passeggeri, ma i tempi dovranno essere ridotti al minimo necessario – commenta Angioli – perché il porto di Livorno ha bisogno di una viabilità pienamente efficiente; un imprevisto che non ci voleva, in un momento già molto difficile per i traffici portuali vista la crisi del Medio Oriente”.

Giani “Subito viabilità alternativa”

“Il collasso del tratto di strada della FiPiLi a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione della Darsena Toscana, pone la necessità di una nuova viabilità d’emergenza. La Regione, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la FiPiLi, il Comune di Livorno, sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta.” Lo ha detto il presidente Eugenio Giani commentando la rottura del ponte, avvenuta oggi pomeriggio, che collega la strada di grande comunicazione alla sponda ovest della Darsena Toscana. “Per fortuna non vi sono stati danni alle persone”, ha aggiunto Giani. “Dovremo affrontare con la massima tempestività e urgenza gli interventi di viabilità alternativa e ripristino dell’asse viario collassato. La situazione attuale non è sostenibile. Dobbiamo agire rapidamente realizzando un nuovo ponte sullo scolmatore, in modo da offrire l’accesso direttamente al mare alle imbarcazioni che provengono dal canale dei Navicelli e dai cantieri senza dover passare dal porto di Livorno. Predisporremo con la massima rapidità l’intesa tra Regione e Autorità portuale per progettare il nuovo ponte e dare il via ai lavori quanto prima. La Regione” – ha concluso – “è disponibile ad anticipare le risorse già stanziate per le opere connesse alla realizzazione della Darsena Europa”.

