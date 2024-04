Distilleria Elettrico ancora sul tetto del mondo

Agli “International Trophy” di Francoforte in Germania, a conquistare la giuria composta da giudici proveniente da ogni parte del mondo, sono stati il Bitter Amaranto conquistando la Medaglia d’oro, la Liquirizia sempre Medaglia d’oro, e Amarangela con la Gran Gold medaglia che viene attribuita al Miglior Amaro al Mondo, infine dalla stessa giuria, il premio quale Miglior Distilleria Italiana anno 2024

Cinque riconoscimenti nel giro di pochi giorni: per la “Distilleria Elettrico” di Livorno la primavera sta coronando un anno d’oro. Prima è arrivata l’assegnazione della “Ampolla d’oro” della guida Spirito Autoctono, poi le 2 Medaglie D’oro e la Gran Gold, ed il Premio come Migliore Distilleria Italiana anno 2024 al “Frankfurt International Trophy” in Germania.

In tutti i casi, ad essere premiati sono state le punte di diamante del carnet di liquori griffati dai titolari Fabio e Piercristian Elettrico, ossia quel Bitter Amaranto che tiene alte le insegne della livornesità nel mondo che con 15 Premi internazionali lo consacrano anche nel 2024 come il Bitter più premiato al mondo, la Liquirizia, e l’amaro di Famiglia “Amarangela” con la Medaglia Gran Gold 2024 “Miglior Amaro al Mondo”

L’ampolla D’oro della guida “Spirito Autoctono” (ed. Touring Club) dedicata a distillati, amari e bitter italiani ha assegnato al Bitter Amaranto la “Ampolla d’Oro”, il massimo riconoscimento, in base ai criteri di aderenza al territorio, equilibrio gustativo e attenzione all’etica ed ecosostenibilità della produzione.

A livello internazionale agli “International Trophy” di Francoforte in Germania, a conquistare la giuria composta da giudici proveniente da ogni parte del mondo, sono stati il Bitter Amaranto conquistando la Medaglia d’oro, la Liquirizia sempre Medaglia d’oro, e Amarangela con la Gran Gold medaglia che viene attribuita al Miglior Amaro al Mondo, infine dalla stessa giuria, il premio quale Miglior Distilleria Italiana anno 2024, in gara 4000 referenze alcoliche provenienti da 49 paesi nel mondo ,confermandosi come una delle eccellenze Italiane a livello globale dopo essersi confrontati con referenze provenienti da ogni parte del mondo.

“Siamo orgogliosi che questi nuovi riconoscimenti ci abbiano consentito di raggiungere un record mondiale – spiegano Fabio e Piercristian Elettrico – sia perché così facendo abbiamo inciso i nostri nomi e quelli della nostra città nella storia della liquoristica, sia perché questi premi testimoniano la qualità del nostro lavoro e dei nostri prodotti stimolandoci a continuare su questo percorso di eccellenza”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©