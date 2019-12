Distretto di Ardenza, ecco l’avviso per la sede provvisoria

E’ stato pubblicato mercoledì 11 dicembre nel sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest l’avviso pubblico per la ricerca di mercato finalizzata all’acquisizione in locazione transitoria “di un immobile o di una porzione di immobile nel Comune di Livorno – Zona Ardenza – da adibire a presidio territoriale per l’erogazione dei servizi sanitari essenziali”, in attesa della nuova Casa della Salute che sorgerà in via del Mare (nella foto).

Tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare una proposta alle condizioni e modalità previste nell’avviso e gli immobili oggetto di proposta locativa dovranno essere già costruiti all’atto della partecipazione alla presente ricerca di mercato e possedere specifiche caratteristiche descritte nel bando: destinazione ad uso servizi pubblici; autonomia funzionale, di riscaldamento, condizionamento e tale da essere immediatamente adibito all’utilizzo; ubicazione nel territorio del Comune di Livorno, in zona Sud – Ardenza Terra in ambito ben servito dai mezzi pubblici; superficie calpestabile di circa 150 metri quadrati; conformità alla normativa sui requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie specialistiche ambulatoriali.

Nell’avviso sono presenti anche tutte le indicazioni relative a termini, modalità di consegna e contenuti della proposta, che dovrà pervenire all’Asl entro il termine delle ore 12 del 15 gennaio 2019.

Richieste di informazioni e chiarimenti da parte di tutti gli interessati possono essere inviate, esclusivamente per scritto, via PEC, all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

L’apertura delle proposte è prevista per il 16 gennaio e l’esito dell’indagine di mercato sarà reso noto sempre nel sito internet aziendale.

“Visti i noti problemi emersi per la realizzazione del distretto di via del Mare – evidenzia il direttore generale Maria Letizia Casani – abbiamo cercato di velocizzare il più possibile le procedure di pubblicazione di questo avviso pubblico con l’obiettivo di reperire un immobile con tutti i requisiti per garantire alla cittadinanza servizi adeguati ai bisogni sanitari espressi dalla popolazione”.