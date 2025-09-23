Distrutti due tavoli del locale inclusivo Wonder, danni ad altri quattro

Ringraziamo Alessandra Cerri per la disponibilità

"Ci farebbe piacere che leggessero queste parole anche i responsabili del danno. Portare avanti questo progetto per l'inclusione lavorativa è frutto di grandi sforzi"

Distrutti due dei tavoli esterni di Wonder e danneggiati altri quattro. E’ lo stesso locale inclusivo in Venezia, aperto nell’agosto 2023, a darne notizia tramite la sua pagina Facebook: “Ci farebbe piacere che leggessero queste parole anche i responsabili del danno sperando che in futuro possano riflettere sulle conseguenze delle loro azioni”. Molta l’amarezza, a nome della presidente e di tutto il gruppo, nelle parole di Alessandra Cirri, che ringraziamo per la disponibilità, vice presidente della Cooperativa Le Livornine che gestisce il locale: “Portare avanti questo progetto per l’inclusione lavorativa ci costa molto impegno quotidiano – spiega – ed ogni oggetto, ogni elemento, è frutto di grandi sforzi da parte di tutti coloro che collaborano e di attenzione da parte degli “amici di Wonder” e vedere vandalizzare così il nostro lavoro, forse solo per bravate, oltre al danno economico crea anche sconforto”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©